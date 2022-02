Equinor : Moins d'incidents graves, davantage de blessures

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que la fréquence des incidents graves a diminué fin 2021 et que 'le nombre d'incidents graves n'a jamais été inférieur à ce qu'il était en 2021'.



La société déplore toutefois un décès sur un pétrolier aux Etats-Unis mais, en raison des circonstances peu claires entourant la mort, la mention de l'accident a été reportée en attendant la conclusion de l'enquête.



La SIF - soit la fréquence d'incidents graves par million d'heures travaillées - est de 0,4 à la fin du quatrième trimestre 2021.



Au total, douze fuites de pétrole et de gaz ont été enregistrées en 2021 dont une fuite d'hydrogène sulfuré et de GPL à Mongstad en juillet 2021, classée comme accident majeur potentiel. Les autres fuites sont d'un caractère moins grave, souligne Equinor.



Si la fréquence d'accidents graves recule, celle des blessures corporelles (soit des blessures nécessitant des soins médicaux) ne s'améliore pas et atteint 2,4 par million d'heures travaillées au 4e trimestre.



'Nous avons encore du travail à faire et nous devons continuer à bâtir une culture de la sécurité plus forte et plus uniforme dans nos installations et nos usines', réagit Jannicke Nilsson, vice-présidente exécutive d'Equinor pour la sûreté, la sécurité et la durabilité.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.