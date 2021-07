Equinor : Mise en service de la plateforme Martin Linge

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que sa plateforme pétrolière et gazière Martin Linge, située en mer du Nord, est entrée en service le 30 juin et devrait produire environ 115 000 barils équivalent pétrole (bep) par jour, sur un total de 260 millions de bep de ressources récupérables.



Equinor souligne toutefois que de nouvelles découvertes pourraient être réalisées à l'avenir dans une zone plus large autour de Martin Linge.



La plate-forme Martin Linge est alimentée par le plus long câble maritime à courant alternatif du monde mesurant 163 kilomètres à partir de la sous-station terrestre de Kollsnes, dans l'ouest de la Norvège.



