Equinor : Mise à l'arrêt du projet Trollvind

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé reporter pour une durée indéterminée tout nouveau développement de l'initiative éolienne offshore 'Trollvind'.



Equinor précise avoir fait face à plusieurs difficultés, notamment la disponibilité de la technologie, la hausse des coûts et un calendrier chargé pour livrer le concept original.



Equinor avait précédemment annoncé une activité réduite dans le projet en raison de défis techniques, réglementaires et commerciaux liés au projet.



'Trollvind était un plan industriel audacieux pour résoudre les problèmes urgents concernant l'électrification des installations pétrolières et gazières, apportant l'électricité dont la région de Bergen avait tant besoin, tout en accélérant l'éolien offshore flottant en Norvège. Malheureusement, nous ne voyons plus la voie à suivre pour concrétiser notre concept initial d'avoir un parc éolien opérationnel bien avant 2030', a expliqué Siri Espedal Kindem, vice-président des énergies renouvelables en Norvège.





