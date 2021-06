Equinor : Mandats renouvelés pour les membres du conseil

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir qu'à l'issue de son assemblée générale organisée le 8 juin, les actionnaires ont réélu tous les membres du conseil d'administration.



L'assemblée générale a notamment confirmé Jon Erik Reinhardsen, président du conseil, et Jeroen van der Veer, vice-président, dans leurs fonctions.



Par ailleurs, les mandats de Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Anne Drinkwater, Jonathan Lewis, Finn Bjørn Ruyter et Tove Andersen en tant que membres élus par les actionnaires du conseil d'administration d'Equinor ont aussi été renouvelés.



