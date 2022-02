Equinor : Le plan d'exploitation de Wisting bientôt finalisé

(CercleFinance.com) - Equinor a présenté aujourd'hui, au nom des partenaires, une étude d'impact pour le développement et l'exploitation du projet Wisting, en mer de Barents, dont le plan de développement et d'exploitation (PDO) devrait être finalisé fin 2022.



Le champ de Wisting contient environ 500 millions de barils d'équivalent pétrole et devrait générer des investissements de l'ordre de 60 à 75 milliards de NOK.



Les plans prévoient l'établissement de la base d'approvisionnement et de la base d'hélicoptères à Hammerfest. Les plans doivent être détaillés en vue d'une décision d'investissement qui sera prise à la fin de cette année.



Le concept choisi pour le développement de Wisting consiste en une unité flottante de production et de stockage (FPSO) circulaire, avec une alimentation depuis la terre faisant partie intégrante de la solution technique.



La licence de Wistingest partagée entre Equinor Energy AS (35%), Lundin Energy Norway AS (35%), Petoro AS (20%) et INPEX Idemitsu Norge AS (10%).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.