Equinor : Le comité de nomination émet ses recommandations

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que son comité de nomination recommande l'élection de Michael D. Lewis, directeur général d'E.ON au Royaume-Uni, au sein du conseil d'administration d'Equinor et celle d'Anne Drinkwater comme vice-présidente du conseil d'Equinor ASA.



En outre, le comité de nomination recommande la réélection de Jon Erik Reinhardsen en tant que président et la réélection d'Anne Drinkwater, Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Jonathan Lewis, Finn Bjørn Ruyter et Tove Andersen au sein du conseil de direction.



L'élection du conseil d'administration d'Equinor sera organisée le mardi 7 juin à l'occasion de l'assemblée générale de la société. Equinor propose que les résultats de l'élection deviennent effectifs à partir du 1er juillet.



