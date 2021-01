Equinor : Le champ Johan Sverdrup va produire davantage

(CercleFinance.com) - Le champ Johan Sverdrup devrait augmenter sa capacité de production quotidienne jusqu'à 535 000 barils de pétrole d'ici la mi-2021, annonce aujourd'hui Equinor, soit près de 100 000 barils de plus qu'à son démarrage en octobre 2019.



'Cette augmentation est possible car la production sur le terrain a été très bonne et stable depuis le premier jour, et les puits ont produit encore mieux que prévu', assure Rune Nedregaard, vice-président des opérations de Johan Sverdrup.



Il s'agira alors de la troisième augmentation de capacité depuis la mise en service du champ en octobre 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.