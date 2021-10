Equinor : Le CA a plus que doublé au 3e trimestre

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Equinor publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 23,2 Mds$ au titre du 3e trimestre, un chiffre qui a plus que doublé par rapport à la même période un an plus tôt (11,3 Mds$).

L'EBIT trimestriel s'établit à 9,5 Mds$, loin des -2 Mds$ du 3e trimestre 2020.

Le bénéfice net d'Equinor au 3e trimestre ressort finalement à 1,4 Md$, effaçant largement la perte de 2,1 Mds$ enregistrée douze mois plus tôt.



Equinor salue de 'solides résultats dus à des prix plus élevés et à de solides performances opérationnelles'.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires est en hausse de 71%, à 58,3 Mds$, par rapport à la même période en 2020, tandis que le bénéfice net ressort à 5,2 Mds$, contre une perte de 3 Mds$ un an plus tôt.



La firme annonce un dividende en espèces de 0,18 dollar par action et une augmentation de la deuxième tranche de rachat d'actions de 300 M$ à 1000M$.



