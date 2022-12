Equinor : Lance l'exploitation du champ d'Askeladd en Norvège

(CercleFinance.com) - Equinor annonce le lancement de la phase 1 de production du champ d'Askeladd qui porte sur l'exploitation de 18 milliards de m3 de gaz et deux millions de m³ de condensat sur le marché via l'usine Hammerfest LNG à Melkøya.



'L'entrée en production d'Askeladd va permettre de prolonger la production en gaz du plateau de Hammerfest LNG sur Melkøya jusqu'à trois ans', estime Thor Johan Haave, vice-président des opérations et de la maintenance d'Equinor, Hammerfest LNG.



Pendant la production normale, Hammerfest LNG (HLNG) livre 18,4 millions de m3 standard de gaz par jour, soit 6,5 milliards de m3 par an, ce qui correspond à 5 % de toutes les exportations norvégiennes de gaz.



Le projet avait été initialement achevé en 2020, mais le démarrage a dû attendre que l'usine de Melkøya reprenne ses activités après l'incendie de la même année.





