Equinor : La réouverture d'Hammerfest repoussée de 45 jours

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que la date de réouverture d'Hammerfest GNL, son usine de liquéfaction de gaz naturel en Norvège, est repoussée du 31 mars au 17 mai 2022, en raison de la persistance du Covid et de restrictions opérationnelles.



'Les défis liés aux restrictions de Covid-19 exigent que nous ayons besoin de plus de temps pour préparer l'usine', confirme Grete B. Haaland, vice-président senior. pour les usines terrestres d'Equinor.



Depuis l'incendie de septembre 2020, d'importants travaux ont été conduits sur le site, avec la réparation des d'équipements de pointe et des compresseurs en plus de la révision planifiée et de l'entretien ordinaire.



' Les travaux du projet touchent à leur fin et nous faisons ce que nous pouvons pour terminer le projet', assure Equinor.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.