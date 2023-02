Equinor : La production démarre sur la plateforme Vito

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé jeudi que la production avait démarré sur la plateforme 'Vito', située dans le Golfe du Mexique américain.



Exploitée par Shell, la plateforme Vito, située en eaux profondes, produira, selon les estimations, autour de 100.000 barils équivalents pétrole par jour en période de pointe.



Equinor détient une participation de 36,9% dans ce champ.



'Vito est un actif de premier ordre dans une région de production clé pour Equinor', a déclaré Chris Golden, directeur national pour les Etats-Unis.



Vito utilise une conception simplifiée et rentable qui a été redimensionnée en 2015, ce qui a entraîné une réduction de l'ordre de 80% des émissions de CO2 sur toute la durée de vie et une réduction des coûts de plus de 70% par rapport au concept original.



Les ressources récupérables estimées sont d'environ 290 millions de barils d'équivalent pétrole.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.