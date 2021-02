Equinor : La plateforme Veslefrikk fermera en 2022

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé lundi son intention de fermer au printemps 2022 le champ pétrolier et gazier de Veslefrikk, sur le plateau continental norvégien, après plus de trente ans d'exploitation.



Le groupe énergétique rappelle que la plateforme, qui se situe aux larges de Bergen, devait initialement fermer en 2009, c'est-à-dire vingt ans après sa mise en service datant de 1989.



Le site, découvert en 1981 et qui a produit plus de 400 millions de barils d'hydrocarbures depuis son entrée en fonction, avait toutefois fait l'objet de plusieurs prolongations de son cycle de vie.



Dans son communiqué, Equinor précise que l'obturation des 74 puits que compte la plateforme a d'ores et déjà commencé.



Pour mémoire, le projet avait été formé sur la base d'un partenariat entre le groupe public norvégien Petoro (37%), l'espagnol Repsol (27%), Equinor (18%) et Wintershall (18%).



Vendredi, Equinor avait annoncé la reprise de la production sur son site de Tjeldbergodden, près de Trondheim, spécialisé dans la fabrication de methanol suite à l'incendie qui avait interrompu ses activités en décembre dernier.



