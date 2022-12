Equinor : La phase 2 de Johan Sverdrup entre en production

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que la production a débuté ce jour sur le champ Johan Sverdrup (phase 2). Selon l'opérateur, 'lorsque le champ aura atteint son plateau de production, un baril de pétrole norvégien sur trois proviendra de ce champ géant'.



'L'ensemble du champ Johan Sverdrup est désormais en service. C'est un jour important pour nous et nos partenaires, Aker BP, Petoro et TotalEnergies, mais aussi pour la Norvège et l'Europe. Johan Sverdrup est responsable de livraisons d'énergie importantes et importantes, et dans la situation actuelle du marché, la plupart des volumes iront en Europe ', a souligné Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor pour les projets, le forage et l'approvisionnement.



A terme, le champ Johan Sverdrup devrait produire 720 000 barils de pétrole par jour, avec pour objectif de monter à 755 000 barils par jour. Johan Sverdrup peut ainsi satisfaire à lui seul 6 à 7 % de la demande quotidienne de pétrole en Europe. Les volumes récupérables du champ Johan Sverdrup totalisent 2,7 milliards de barils équivalent pétrole, précise Equinor.



