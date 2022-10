Equinor : La centrale solaire polonaise est prête

(CercleFinance.com) - La construction de la centrale solaire Stępień de 58 MW en Pologne est terminée, et la centrale est prête à être exploitée. Stępień a été développée et sera exploitée par Wento, filiale à 100% d'Equinor.



En 2021, Equinor a acheté le développeur solaire polonais Wento et son pipeline de projets solaires à travers la Pologne. Moins d'un an et demi après l'acquisition, la première centrale solaire en Pologne est prête à fonctionner.



'Nous sommes fiers d'inaugurer notre première centrale solaire Stępień, tandis que deux autres centrales devraient être prêtes en 2023-2024', déclare Olav Kolbeinstveit, vice-président senior pour l'énergie et les marchés au sein de Renewables chez Equinor.



Stępień comprend plus de 100 000 panneaux solaires sur une superficie d'environ 65 hectares. Elle produira 61 GWh d'électricité par an, ce qui équivaut à la consommation d'électricité de 31 000 ménages polonais.



'Equinor a pour objectif de contribuer aux aspirations de la Pologne en construisant une large offre énergétique dans le pays, y compris les énergies renouvelables terrestres et offshore', ajoute Michał Jerzy Kołodziejczyk, directeur national d'Equinor en Pologne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.