Equinor : L'ouverture d'Hammerfest GNL encore repoussée

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que les réparations importantes sur l'île de Melkøya (municipalité de Hammerfest, en Norvège) sont terminées, mais que démarrage de l'usine va prendre 'un peu plus de temps que prévu'.



Au cours du week-end, un défaut mineur a en effet été découvert sur un compresseur qui doit être corrigé avant le démarrage. Le composant est maintenant en cours de remplacement et le processus par étapes vers les opérations se poursuivra tout au long de la semaine.



' Hammerfest GNL, a été préparé pour la production, mais nous prenons le temps supplémentaire nécessaire pour reprendre les opérations en toute sécurité ', précise Grete B. Haaland, vice-présidente senior d'Equinor pour les installations terrestres.



Pour rappel, le site d'Hammerfest GNL, usine de liquéfaction de gaz naturel d'Equinor, avait subi d'importants dommages à la suite d'un incendie en septembre 2020. Initialement prévue au 31 mars, la réouverture avait déjà été repoussée au 17 mai en raison de la persistance du Covid et de restrictions opérationnelles.



