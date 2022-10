Equinor : L'extension de parcs éoliens offshore à l'étude

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé hier soir avoir sollicité l'Inspection de la planification (The Planning Inspectorate) afin de développer SEP et DEP, des extensions de parcs éoliens offshore Sheringham Shoal et Dudgeon, toutes deux situées au large de la côte nord du Norfolk et qui alimenteraient l'équivalent de 785 000 foyers supplémentaires au Royaume-Uni.



L'inspection de planification a accepté l'examen du dossier.



Si SEP et DEP sont construits, les projets soutiendront plus de 1800 emplois équivalents temps plein (ETP) par an à travers le Royaume-Uni pendant la phase de construction.



Par ailleurs, SEP et DEP créeraient plus de 340 millions de livres sterling de valeur ajoutée brute directe (VAB) sur la période de construction, affirme Equinor.



