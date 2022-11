Equinor : Investit dans la start-up Sol Clarity

(CercleFinance.com) - Equinor Ventures annonce un investissement en obligations convertibles dans Sol Clarity, une startup basée à Boston qui propose un nettoyage des panneaux solaires automatisé sans contact et sans eau, augmentant ainsi le rendement énergétique et la faisabilité du développement des centrales solaires tout en réduisant leurs coûts d'exploitation. Equinor Ventures a participé à un premier tour de table de 920 000 $.



Ce capital d'amorçage accélérera les efforts de Sol Clarity pour commercialiser sa technologie et soutenir sa mission de promouvoir la croissance de l'énergie solaire tout en préservant l'eau.



La technologie brevetée de Sol Clarity, l'écran électrodynamique (EDS), se compose de rangées d'électrodes parallèles conductrices qui chargent les particules de poussière obstruant les panneaux solaires avec de l'électricité statique avant de les balayer de la surface avec une onde électrique progressive générée.



