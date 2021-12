Equinor : Investit dans l'énergie de fusion avec CFS

(CercleFinance.com) - Equinor Ventures annonce augmenter son investissement dans Commonwealth Fusion Systems (CFS) dans le cadre d'un cycle de financement qui a recueilli plus de 1,8 milliard de dollars afin d'accompagner la commercialisation de l'énergie de fusion par confinement.



'L'énergie de fusion a le potentiel de changer la donne en fournissant une énergie propre à grande échelle. La technologie est prometteuse et nous voulons faire partie du parcours de CFS pour faire mûrir cette technologie et le potentiel du marché', indique Carri Lockhart, vice-président exécutif chez Equinor, rappelant au passage qu'il s'agit du plus gros investissement en capital-risque d'Equinor à ce jour.



Equinor Ventures dispose d'un mandat lui permettant d'investir 750 millions de dollars sur 5 ans pour investir dans des technologies et des entreprises prometteuses.



