Equinor : Incendie maîtrisé à la raffinerie de Mongstad

(CercleFinance.com) - Equinor a rapporté hier qu'un incendie s'était déclenché dimanche matin au sein de la raffinerie de Mongstad, en Norvège, nécessitant une intervention d'urgence. L'usine a été évacuée et aucun blessé n'est à déplorer, indique la société.



Le feu a été maîtrisé dans la matinée et des travaux de maintenance et de sécurisation du système concerné étaient alors organisés. D'autres examens et toutes les réparations seront effectués avant que la partie affectée de l'usine de traitement puisse être redémarrée.



'L'usine principale est toujours en activité, mais certaines parties de l'usine impliquées dans la production de certains produits raffinés sont affectées', précise la compagnie.



Equinor ajoute que la cause de l'incendie 'n'est pas encore claire' et qu'elle coopérera avec les autorités pour en découvrir l'origine.



