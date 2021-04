Equinor : Hausse de 16% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - A l'issue du 1er trimestre, Equinor publie un chiffre d'affaires de 17,5 Mds$, en hausse de 16% par rapport à la même période un an plus tôt, notamment porté par la hausse des prix du carburant et du gaz, une plus faible dépréciation des actifs ou encore la réduction des dépenses administratives et d'exploration.



Dans ces conditions, le résultat opérationnel net s'établit à 5,2 Mds$ (contre 58 M$ un an plus tôt), ce qui permet à Equinor d'enregistrer un bénéfice net de 1,8 Md$, loin de la perte de 705 M$ du 1er trimestre 2020.



Le conseil d'administration a par ailleurs voté un dividende de 0,15 dollar par action au titre du 1er trimestre 2021, annonce Equinor.



