Equinor : Fuite de gaz maîtrisée à Hammerfest LNG

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que la fuite de gaz qui s'est produite à l'usine Hammerfest LNG de Melkøya le 31 mai a été stoppée et que le retour à la normale est en cours.



Les équipes spécialisées et les services d'urgence d'Equinor ont été démobilisés et ont quitté Melkøya, indique



La fuite s'est produite au niveau de la vanne d'un des circuits de refroidissement de l'usine. Le gaz qui a fui est utilisé pour le refroidissement lors de la production de gaz naturel liquéfié (GNL).



Equinor précise que 98 personnes étaient présentes sur site lorsque l'incident s'est produit et que tout le personnel a été retrouvé sain et sauf.

'Il est trop tôt pour dire quand la production de l'usine pourra reprendre', souligne Equinor.



