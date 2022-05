Equinor : Forte hausse des bénéfices au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Equinor publie un chiffre d'affaires de 36,4 Mds$ au titre du 1er trimestre 2020, un chiffre qui a plus que doublé par rapport au 1er trimestre 2021 (17,6 Mds$).



L'EBIT net ressort à 18,4 Mds$, contre 5,2 Mds$ un an plus tôt à la même époque.



Le bénéfice net s'établit finalement à 4,7 Mds$ en hausse de 160% par rapport au 1er trimestre 2021 (1,8 Md$).



Le bénéfice ajusté après impôts ressort à 5,2 Mds$, contre 1,3 Md$ douze mois plus tôt.



Pour l'exercice 2022, Equinor anticipe une production en hausse de 2% par rapport à 2021. Equinor prévoit des investissements organiques annuels moyens de 10 Mds$ pour 2022-2023 et de 12 Mds$ pour 2024-2025.





