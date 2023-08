Equinor : Feu vert de la Norvège pour le projet Snøhvit

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir que le gouvernement norvégien a donné son feu vert au projet Snøhvit Future, qui planifie l'exploitation du champs gazier de Snøhvit (mer de Barents), dont le gaz est liquéfié à terre, sur le site d'Hammerfest LNG, à Melkøya.



Le projet prévoit de réaliser la compression du gaz et l'électrification de la centrale d'Hammerfest depuis la terre.



Le gouvernement a néanmoins repoussé le projet d'électrification de deux ans, passant de 2028 à 2030. Entre temps, la centrale continuera à fonctionner avec des turbines à gaz.



Equinor précise que l'électrification d'Hammerfest LNG permettra de remplacer les turbines à gaz actuelles par l'électricité du réseau. Cela devrait réduire les émissions de CO2 de l'usine d'environ 850 000 tonnes par an.



Les partenaires de Snøhvit investissent 13,2 milliards de NOK (soit près de 1,2 milliard d'euros) dans le projet Snøhvit Future.



