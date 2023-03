Equinor : Évalue sept projets éoliens au Brésil avec Petrobras

(CercleFinance.com) - Petrobras et Equinor ont annoncé hier, la signature d'une lettre d'intention qui élargit la coopération entre les deux entreprises pour évaluer sept projets de production d'énergie éolienne en mer.



La lettre d'intention élargit la coopération entre les deux entreprises afin d'évaluer la faisabilité technique, économique et environnementale de sept projets de production d'énergie éolienne en mer au large des côtes brésiliennes, qui pourraient générer jusqu'à 14,5 GW.



' Nous nous engageons à contribuer à la réalisation de l'éolien offshore et à la transition énergétique du Brésil, en créant les conditions initiales nécessaires au développement durable des énergies renouvelables ', a déclaré Anders Opedal, directeur général d'Equinor.



' Cet accord ouvrira la voie à une nouvelle frontière d'énergie propre et renouvelable au Brésil, en tirant parti de l'important potentiel éolien offshore de notre pays et en stimulant notre trajectoire vers la transition énergétique ', a ajouté le directeur général de Petrobras, Jean Paul Prates.



