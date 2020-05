Equinor : En berne après une perte trimestrielle

(CercleFinance.com) - Equinor lâche 4% sur l'OMX, dans le sillage de la publication par la compagnie pétro-gazière norvégienne d'une perte nette de 710 millions de dollars au titre des trois premiers mois de l'année, contre un profit de 1,7 milliard un an auparavant.



Elle explique avoir inscrit dans ses comptes des charges de dépréciation nettes de 2,5 milliards sur ses actifs du plateau continental norvégien et du portefeuille international, principalement du fait d'une réduction des hypothèses de prix à court terme.



