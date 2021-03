Equinor : Dresse son bilan écologique pour 2020

(CercleFinance.com) - Equinor a publié aujourd'hui un rapport annuel revenant sur sa stratégie de développement durable tout au long de l'année 2020.



L'entreprise a réduit ses émissions de gaz à effet de serre (scope 1 et 2) de 1,4 million de tonnes par rapport à l'année précédente, notamment grâce à une meilleure efficacité énergétique, à des changements dans son portefeuille et à une baisse du niveau d'activité.



Par conséquent, l'intensité moyenne de CO2 du portefeuille exploité par Equinor est passée de 9.5 kg par baril d'équivalent pétrole (bep) en 2019 à 8 kg en 2020.



Les projets d'énergies renouvelables et de solutions bas carbone ont représenté 4% des investissements bruts d'Equinor en 2020. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables dans les projets et investissements engagés en 2020 était d'environ 60%.



'La société doit évoluer vers des émissions nettes nulles, et nous visons à être un partenaire engagé dans ce chemin. Equinor s'est fixé des ambitions claires pour l'avenir et nous réalisons des progrès importants pour les atteindre ', insiste Anders Opedal, p.d.-g. d'Equinor ASA.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.