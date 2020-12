Equinor : Deux contrats clés pour Kværner et Aker Solutions

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir attribué deux contrats clés d'une valeur de 1,3 milliard NOK dans le cadre du projet Northern Lights, une infrastructure qui permettra le transport du CO2 des sites de captage industriels vers un terminal à Øygarden pour un stockage intermédiaire, avant un stockage permanent dans un réservoir à 2600 mètres sous le fond marin.



Kværner AS a reçu une lettre d'attribution pour le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) des installations du terminatl d'Øygarden. La valeur du contrat est estimée à environ 1,05 milliard NOK. Le démarrage des travaux est prévu en janvier 2021 et leur achèvement est prévu pour le premier trimestre 2024. Kværner AS est une filiale à 100% d'Aker Solutions.



Par ailleurs, Aker Solutions AS a remporté un contrat pour la livraison d'un système d'injection sous-marine pour le puits de CO2 en mer du Nord. La valeur du contrat est d'environ 250 millions NOK. Les travaux débuteront en janvier 2021 avec l'installation et l'achèvement en 2023.



