Equinor : Détaille ses contributions fiscales en 2020

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la publication de son premier rapport fiscal, un document qui vise à livrer le détail des différentes contributions fiscales réglées par Equinor et ses filiales en 2020, dans un souci de transparence et de description de la gouvernance fiscale de l'entreprise.



' Nous espérons qu'en rendant compte chaque année de ce que nous payons et des politiques fiscales auxquelles nous adhérons, nos parties prenantes comprendront mieux comment nous menons nos affaires ', a indiqué en substance la directrice financière Ulrica Fearn.



Le rapport indique qu'en 2020, les sociétés du groupe Equinor ont payé collectivement 3,1 Mds$ d'impôts sur les sociétés et 1,4 Md$ de redevances aux gouvernements locaux et nationaux. Un total de 2,7 Mds$ a été capté par la Norvège, pays dans lequel Equinor exerce une grande partie de ses opérations.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.