Equinor : Déprécie la valeur comptable du projet TLNG

(CercleFinance.com) - Equinor a décidé de déprécier la valeur comptable de son projet Tanzania LNG (TLNG) au bilan de la société de 982 millions de dollars, ce qui se reflétera dans les résultats du 4e trimestre de la division EPI qui seront publiés le 10 février.



La compagnie précise que si des progrès ont été réalisés ces dernières années sur le cadre commercial du TLNG, 'l'économie globale du projet ne s'est pas encore suffisamment améliorée pour justifier son maintien au bilan'.



Le projet TLNG a un prix d'équilibre anticipé bien supérieur à la moyenne du portefeuille d'Equinor et n'est, pour le moment, pas compétitif au sein de ce portefeuille.



Equinor ajoute qu'il continuera à s'engager avec le gouvernement tanzanien dans des négociations sur un cadre commercial, fiscal et juridique qui pourrait fournir une analyse de rentabilisation viable pour TLNG à l'avenir.



