Equinor : Départ de la vice-présidente en charge du pôle TDI

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la démission de sa vice-présidente exécutive en charge de la technologie, du digital et de l'innovation (TDI - Technology, Digital & Innovation).



Carri Lockhart quittera le Corporate Executive Committee (CEC) d'Equinor le 22 mars 2022 et sera à la disposition de l'entreprise pour assurer une bonne passation de pouvoir jusqu'au 30 juin 2022.



Equinor ajoute que la vice-présidente principale, Elisabeth Birkeland Kvalheim, a été nommée par intérim en tant que vice-présidente exécutive en charge de la TDI à compter d'aujourd'hui.



En parallèle, le processus de nomination d'un nouveau vice-président exécutif du département TDI a été lancé, précise la firme.





