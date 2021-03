Equinor : Découvre un nouveau gisement en mer de Barents

(CercleFinance.com) - Accompagné de ses partenaires Vår Energi et Petoro, Equinor annonce avoir découvert de nouvelles ressources pétrolières dans la mer de Barents. A ce jour, les ressources récupérables sont estimées entre 5 et 8 millions de mètres cubes standards de pétrole, soit entre 31 à 50 millions de barils.



'Pour réussir dans la mer de Barents, il faut de la persévérance et une perspective à long terme. Cette découverte renforce notre confiance dans les opportunités qui existent, notamment dans les régions de Castberg, Wisting, Snøhvit et Goliat ', a déclaré Nick Ashton, vice-président senior d'Equinor pour l'exploration en Norvège.



Le puits a été foré à environ 10 kilomètres au sud-ouest du champ Johan Castberg et à 210 kilomètres au nord-ouest de Hammerfest.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.