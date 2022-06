Equinor : Découvre un gisement en mer de Barents

(CercleFinance.com) - Equinor annonce ce matin la découverte d'un nouveau gisement de pétrole et de gaz à Skavl Stø, en mer de Barents.



La taille de la découverte est provisoirement estimée entre 5 et 10 millions de barils d'équivalent pétrole récupérable.



Aux côtés des autres titulaires de licence, Vår Energi et Petoro, Equinor envisage de lier la découverte au champ Johan Castberg.





