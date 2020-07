Equinor : Découverte de gaz en Mer du Nord

(CercleFinance.com) - Le géant énergétique norvégien Equinor, ainsi que ses partenaires Source Energy et Wellesley Petroleum, font part d'une découverte de gaz et de condensat sur le puit d'exploration 30/2-5 S Atlantis, sur le champ Kvitebjørn, en Mer du Nord.



Sur la base d'estimations préliminaires, les réserves prouvées sont comprises entre trois et dix millions de mètres cubes standards d'équivalent pétrole recouvrable, correspondant à entre 19 et 63 millions de barils équivalent pétrole.



