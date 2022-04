Equinor : Découverte d'un nouveau gisement en mer du nord

(CercleFinance.com) - Equinor annonce une découverte de pétrole et gaz à proximité de la zone de Troll et Fram. Sur la base d'estimations préliminaires, la taille de la découverte se situe entre 4 et 8 millions de mètres cubes standard d'équivalent pétrole récupérable, soit de 25 à 50 millions de barils d'équivalent pétrole récupérable.



Les titulaires de licence sont Equinor (51%), DNO (29%), Idemitsu (10%) et Longboat Energy (10%).



' Nous envisageons de lier cette découverte à la plateforme Troll B ou C. En utilisant l'infrastructure existante, nous serons en mesure de récupérer ces volumes à faible coût et avec de faibles émissions ', déclare Lill H. Brusdal, vice-président d'Equinor pour la zone Troll.



Baptisée Kveikje, cette découverte est la 6e dans la zone depuis l'automne 2019. Equinor prévoit de forer un un autre puits d'exploration dans cette zone cette année.





