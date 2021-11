Equinor : Découverte d'un gisement en mer de Norvège

(CercleFinance.com) - Equinor, en collaboration avec ses partenaires PGNiG Upstream Norway et Longboat Energy Norway, annonce aujourd'hui une découverte de pétrole dans un puits d'exploration en mer de Norvège.



Selon les estimations préliminaire, entre 3 et 10 millions de mètres cubes standard d'équivalents pétroles sont récupérables, soit entre 19 et 62 millions de barils.



'Notre ambition et de transformer la zone en un plateau qui assurera la création de valeur dans les prochaines décennies', explique en substance Kristin Westvik, directrice de zone pour l'exploration et la production Nord.



Selon elle, la proximité d'infrastructures existantes permettra une récupération accrue et permettra d'assurer la rentabilité des opérations, avec des délais de récupération courts et de faibles émissions.



