Equinor : Découverte d'un gisement en mer de Norvège

Equinor et ses partenaires Vår Energi et Aker BP annoncent une découverte de gisement pétrolier sur le plateau continental norvégien, soit la 5e découverte dans ce secteur cette année.



Les ressources récupérables sont estimées entre 1,3 et 3,6 millions de mètres cubes standard d'équivalent pétrole, correspondant à 8-23 millions de barils d'équivalent pétrole.



'La découverte est conforme à notre feuille de route d'exploration à proximité d'infrastructures existantes', a déclaré Rune Nedregaard, vice-président senior, Exploration et production Sud.



Le puits d'exploration a été foré à environ 10 kilomètres au nord-est du champ Visund et à 120 kilomètres à l'ouest de Florø.



Les titulaires de permis pourraient lier la découverte au projet de développement du champ Garantiana.







