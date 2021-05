Equinor : Contrat octroyé à CGG au Brésil

(CercleFinance.com) - CGG annonce avoir été sélectionné par Equinor pour le traitement-imagerie de son étude sismique 3D fond de mer Bacalhau couvrant une superficie de 409 km² et actuellement en cours d'acquisition dans le bassin de Santos dans les eaux profondes du Brésil.



Les données finales de l'intégralité de l'étude devraient être livrées dans les dix mois suivant la fin des travaux d'acquisition, prévue en mai 2021. Le projet de traitement est déjà en cours d'exécution au centre d'imagerie CGG de Rio de Janeiro.



Le groupe de géosciences explique que les images de très haute qualité du sous-sol permettront une meilleure interprétation structurelle attendue pour guider les futurs programmes de forage et de développement du champ majeur de Bacalhau.



