Equinor : Contrat avec Aker Solutions autour d'un navire FPSO

(CercleFinance.com) - Au nom de ses partenaires de licence du champ de Wisting, Equinor indique avoir signé un contrat avec Aker Solutions portant sur l'ingénierie et la conception avant projet (FEED) d'un navire flottant de production et de stockage (FPSO) pour le champ de Wisting, en mer de Barents.



Évaluée à environ 350 millions de NOK, l'étude comporte une option pour l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) estimée entre 8 et 12 milliards de NOK.



' Nous prévoyons de soumettre le plan de développement et d'exploitation (PDO) aux autorités fin 2022. Le développement du champ Wisting générera une valeur considérable pour la société norvégienne et des retombées pour l'industrie des fournisseurs norvégiens', explique Geir Tungesvik, vice-président senior pour le développement de projets.



Le champ Wisting couve environ 500 millions de barils d'équivalent pétrole. Les investissements en capital devraient être de l'ordre de 60 à 75 milliards de NOK, indique Equinor.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.