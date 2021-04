Equinor : Collaboration stratégique avec Schlumberger

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce aujourd'hui un projet stratégique avec Equinor, en collaboration avec Microsoft, permettant de déployer la solution Delfi E&P de Schlumberger - un environnement d'exploration et de production (E&P) - avec la plateforme OSDU, la nouvelle norme dans ce secteur de l'industrie.



Le projet vise à accélérer la capacité d'Equinor à intégrer des données à grande échelle et à améliorer la prise de décision.



La solution compatible OSDU sera intégrée en tant qu'élément clé de Omnia, la plate-forme de données Microsoft Azure d'Equinor.



Ces solutions combinées visent à améliorer la prise de décision globale, 'grâce à une meilleure compréhension du sous-sol et à une réduction des risques potentiels', assure Schlumberger.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.