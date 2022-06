Equinor : Collaboration dans l'éolien flottant avec Technip

(CercleFinance.com) - Equinor et Technip ont annoncé une collaboration stratégique afin de développer des sous-structures SEMI d'éoliennes flottantes en acier.



L'idée des deux partenaires est d'accélérer le développement technologique de l'éolien offshore flottant, réduire les coûts et générer des opportunités de création de valeur locales.



Cette collaboration s'appuie sur l'ambition commune des deux sociétés de mener l'industrialisation de l'éolien offshore flottant. Equinor et Technip entendent tirer parti de l'intégration et de l'utilisation maximale des capacités de fabrication.



'Cette collaboration nous permet de renforcer et développer nos ressources à disposition dans le flottant pour proposer des solutions industrielles personnalisées et localement adaptées pour les futurs projets éoliens offshore flottants', a commenté Beate Myking, Senior Vice President des Solutions renouvelables chez Equinor.



