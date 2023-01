Equinor : Collaboration avec RWE autour de l'hydrogène

(CercleFinance.com) - Equinor et RWE ont convenu de travailler ensemble pour développer des chaînes de valeur à grande échelle pour l'hydrogène à faible émission de carbone.



Les partenaires visent à remplacer les centrales électriques au charbon par des centrales électriques au gaz prêtes pour l'hydrogène en Allemagne, et à développer la production d'hydrogène à faible teneur en carbone et renouvelable en Norvège qui sera exporté par pipeline vers l'Allemagne.



La coopération prévoit la construction de nouvelles centrales à gaz afin contribuer à la sortie du charbon en Allemagne.



Il s'agira aussi de construire des installations de production en Norvège pour produire de l'hydrogène à faible teneur en carbone à partir de gaz naturel avec CSC.



'Grâce à cette collaboration, nous renforcerons la sécurité énergétique à long terme du premier pays industriel d'Europe tout en offrant une voie viable vers une transition énergétique nécessaire pour les industries difficiles à réduire. Cette collaboration a le potentiel de faire de la Norvège un fournisseur clé d'hydrogène pour l'Allemagne et l'Europe', a commenté Anders Opedal, directeur général d'Equinor.



