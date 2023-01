Equinor : Choisit Hitachi Energy pour des projets offshore

(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé vendredi avoir choisi Hitachi Energy comme fournisseur de l'infrastructure des systèmes électriques pour ses projets éoliens offshore, MFW Bałtyk II et MFW Bałtyk III.



Situés en mer Baltique, à respectivement 27 et 40 km des terres polonaises, les deux parcs sont présentés comme 'les plus grands et les plus avancés en cours de développement en Pologne' avec à terme, une capacité totale cumulée de 1440 MW.



Concrètement, Hitachi Energy sera responsable de la conception du système électrique pour l'ensemble du parc éolien, des éoliennes au point de connexion au réseau à la sous-station de Słupsk-Wierzbięcino, en Pologne.



Les projets sont en attente de la décision finale d'investissement, prévue pour 2024, précise Equinor.



