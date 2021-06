Equinor : Cède ses activités de raffinage au Danemark

(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord avec le groupe Klesch concernant la vente de ses activités de raffinage au Danemark.



Klesch va ainsi acquérir Equinor Refining Denmark A/S (ERD), une société composée de la raffinerie et du terminal de Kalundborg, du terminal de Hedehusene ainsi que des infrastructures et propriétés industrielles associées.



À l'issue de la transaction, ' tous les employés d'ERD seront transférés au groupe Klesch avec des conditions d'emploi équitables comme au sein d'Equinor ', assure Equinor.



La société précise que cette transaction s'inscrit pleinement dans le cadre de sa stratégie consistant à concentrer son portefeuille autour de domaines clés.



Le site de Kalundborg peut traiter 107 000 barils par jour de pétrole brut et de condensats pour l'essence, le diesel, le propane et le mazout de chauffage, soit une capacité de production annuelle de près 5,5 millions de tonnes de produits pétroliers, précise Equinor.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.