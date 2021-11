Equinor : Cède sa part du champ gazier de Corrib en Irlande

(CercleFinance.com) - Equinor annonce vendre sa participation dans le champ gazier de Corrib (Irlande) à Vermilion Energy. Un accord vient d'être signé en ce sens et la transaction sera opérée via la vente d'actions d'Equinor Energy Ireland Limited, une société détenue à 100 % par Equinor ASA.



Equinor détenait jusqu'alors 36,5 % du projet Corrib, aux côtés de Vermilion (opérateur du projet avec 20 %) et Nephin Energy (43,5 %).



Equinor et l'acheteur ont convenu d'une contrepartie de 434 millions USD au 1er janvier 2022.



' Le champ de Corrib est un important projet non exploité pour Equinor depuis plusieurs années. Nous avons pris la décision de vendre l'actif afin de libérer du capital que nous pourrons réinvestir ailleurs ', a expliqué en substance Arne Gürtner, vice-président senior responsable pour le Royaume-Uni et l'Irlande.



La vente de Corrib signifie qu'Equinor n'aura plus de présence commerciale active en Irlande, après avoir déjà fait part de son intention de se retirer d'un projet éolien offshore en phase initiale dans le pays.



