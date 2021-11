Equinor : Cède 10% du projet éolien Dogger Bank C à Eni

(CercleFinance.com) - Equinor annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec Eni afin de lui vendre une participation de 10% dans la phase C du projet éolien de Dogger Bank, au Royaume-Uni.



Eni a conclu le même accord avec SSE Renewables. Ainsi, une fois la transaction achevée, Dogger Bank C sera partagé entre SSE Renewables (40%), Equinor (40%) et Eni (20%).



Le transaction devrait être conclue au cours du 1er trimestre 2022.



Une fois achevé, le projet Dogger Bank sera le plus grand parc éolien offshore au monde et génèrera près de 18 TWh par an, soit suffisamment d'électricité renouvelable pour fournir 5% de la demande du Royaume-Uni.



