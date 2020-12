Equinor : Cède 10% du projet éolien de Dogger Bank à Eni

(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir conclu un accord avec Eni pour vendre une participation de 10% des actifs du parc éolien A et B de Dogger Bank au Royaume-Uni pour un montant total d'environ 202,5 ​​millions GBP.



Eni a également conclu un accord pour acheter une participation de 10% dans Dogger Bank A et B auprès du partenaire du projet SSE Renewables aux mêmes conditions. Une fois la transaction réalisée, la nouvelle participation globale dans Dogger Bank A (1,2 GW) et Dogger Bank B (1,2 GW) sera - SSE (40%), Equinor (40%) et Eni (20%).









