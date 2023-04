Equinor : Bilan de sécurité mitigé au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Equinor annonce que selon les résultats de sécurité du premier trimestre 2023, 'la tendance positive à long terme de plusieurs indicateurs se poursuit, mais la fréquence des blessures augmente'.



Ainsi, aucune fuite de pétrole et de gaz, ni incident avec potentiel d'accident majeur ou incident grave de contrôle de puit, n'a été enregistré au cours du premier trimestre.



En revanche, Equinor signale 'quatre incidents avec des blessés graves'.



'Cela nous rappelle que même avec une tendance positive à long terme, nous avons de graves incidents qui empêchent le personnel de rentrer chez lui sain et sauf du travail ', a déclaré Jannicke Nilsson, vice-présidente exécutive d'Equinor pour la sûreté, la sécurité et la durabilité.



A la fin du premier trimestre 2023, la fréquence des incidents graves par million d'heures travaillées (SIF) était de 0,4. C'est l'équivalent du niveau observé fin 2022, et le plus bas jusqu'à présent pour Equinor.



Cependant, la fréquence des blessures a augmenté. Pour le premier trimestre 2023, la fréquence totale des accidents enregistrables par million d'heures travaillées (TRIF) est de 2,7, contre 2,5 fin 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.