Equinor : Bientôt une base pour l'éolien offshore en Pologne

(CercleFinance.com) - Equinor annonce ce matin avoir finalisé l'acquisition d'un site au sein du port de Łeba (Pologne) pour en faire une base d'exploitation et de maintenance (O&M) des projets éoliens offshore polonais dans la mer Baltique.



Equinor construira et exploitera ce site afin d'appuyer les projets éoliens offshore Bałtyk d'Equinor et de son partenaire Polenergia, mais aussi, pourquoi pas, d'autres activités supplémentaires à l'avenir, envisage Equinor.



'La sélection de Łeba pour héberger la base d'exploitation et de maintenance de Bałtyk II et Bałtyk III (des projets éoliens offshore d'Equinor et Polenergia) constitue une nouvelle étape pour l'accompagnement des projets éoliens offshore Baltyk', explique en substance Michal Kolodziejczyk, à la tête d'Equinor Pologne.



'Nous investissons à long terme à Łeba qui deviendra la future plaque tournante de l'éolien offshore en Pologne'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.