Equinor : Bénéfice net multiplié par 6,5 au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Equinor publie un bénéfice net de 9,3 Mds$ au titre du 3e trimestre, multiplié par plus de 6 par rapport au 3e trimestre 2021 (1,4 Md$)



L'EBIT net ressort également en forte hausse, passant de 9,5 Mds$ à 26,1 Mds$ en l'espace de douze mois.



Le chiffre d'affaires progresse de 88%, à 43.6 Mds$.



'La guerre russe en Ukraine a modifié les marchés de l'énergie, avec une réduction de la disponibilité de l'énergie et une augmentation des prix. Equinor continue de fournir un flux stable et une production élevée, avec des niveaux record de gaz provenant du plateau continental norvégien', indique Anders Opedal, CEO d'Equinor.



'Une production élevée combinée à des niveaux de prix élevés a donc donné lieu à de très bons résultats financiers pour Equinor', poursuit le responsable.



Pour 2022, la production est attendue à environ 1 % au-dessus du niveau de 2021.



