Equinor : Baisse du nombre d'incidents liés à la sécurité

(CercleFinance.com) - Equinor présente aujourd'hui ses statistiques de sécurité au titre du premier trimestre 2021. Celles-ci témoignent d'une baisse du nombre d'incidents graves et de blessures corporelles par rapport à la même période l'an dernier.



Ainsi, dix incidents graves ont été enregistrés au premier trimestre, contre 21 au cours de la même période en 2020, annonce Equinor. Par ailleurs, un total de 66 blessures a été enregistré sur la période, contre 78 un an plus tôt.



'Nous travaillons à améliorer encore nos performances en matière de sécurité par des efforts d'amélioration quotidiens et des projets ciblés', explique Jannicke Nilsson, directeur de l'exploitation.



'Nous voulons aider à mieux faire comprendre comment nous pouvons travailler ensemble encore plus dur pour réduire les risques et éviter les incidents et les blessures, à la fois parmi nos propres employés et ceux de nos fournisseurs.'



